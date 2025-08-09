Đilas o izborima: Najbolje praviti jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je, komentarišući eventualne vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, da je najbolje praviti "jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi".

- U suprotnom (barem) jedinstveni front protiv Vučića. Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bogzna koliki problem - rekao je on za portal "Simptom". Đilas je kazao i da je stvar od najveće važnosti borba za bolje izborne uslove, i dodao da je "pomalo paradoksalno da smo ušli u priču o izborima, a da izbora još nema". Rekao je i da je