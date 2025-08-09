Đilas: Najbolje rešenje za izbore jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je, govoreći o eventulanim vanrednim parlamentarnim izborima, rekao da je najbolje praviti “jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi“, u suprotnom (barem) “jedinstveni front“ protiv režima Aleksandra Vučića.

Istovremeno, Đilas je naglasio da je, kako je navedeno, od najveće važnosti – borba za bolje izborne uslove. Konstatovao je i da je “pomalo paradoksalno da smo ušli u priču o izborima, a da izbora još nema“. Ukazao je i da je već nekoliko meseci puno spekulacija u vezi sa pojavom takozvane studentske liste i da “iako se nazire, još uvek ne znamo ko su ljudi koji će je stvarno predstavljati“. Na pitanje o prvim potezima, po smeni sadašnjeg režima, Đilas je naglasio