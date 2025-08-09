Đilas: Najbolja opcija za izbore - jedinstvena lista u referendumskoj atmosferi

Predsednik SSP Dragan Đilas je, govoreći o parlamentarnim izborima, rekao da je najbolje praviti "jedinstvenu listu u referendumskoj atmosferi ili barem jedinstveni front protiv režima Aleksandra Vučića".

"Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bogzna koliki problem", rekao je Đilas, u intervjuu za portal Simptom. Istovremeno, on je naglasio da je od najveće važnosti borba za bolje izborne uslove. Konstatovao je i da je "pomalo paradoksalno da smo ušli u priču o izborima, a da izbora još nema". "Vučiću uopšte nije svejedno da ih raspiše,