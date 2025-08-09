Ministarstvo unutrašnjih poslova uništilo avio-bombu iz Drugog svetskog rata u Deliblatskoj peščari

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, bezbedno su i efikasno uništili aviobombu britanske proizvodnje, tešku oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 220 kilograma, pronađenu u ataru sela Gaj, u Deliblatskoj peščari.

Akciju uklanjanja, transporta i uništavanja izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava uz podršku policijskih uprava iz Beograda i Pančeva, vatrogasno-spasilačkih brigada, službi hitne medicinske pomoći, komunalne milicije i JKP „Parking servis“. Od 2010. godine do kraja 2024. godine, pripadnici Sektora za vanredne situacije uništili su ukupno 35.836 neeksplodiranih ubojnih sredstava, uključujući aviobombe, raketne