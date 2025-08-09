Ministarstvo unutrašnjih poslova uništilo avio-bombu iz Drugog svetskog rata u Deliblatskoj peščari

In medija pre 2 sata
Ministarstvo unutrašnjih poslova uništilo avio-bombu iz Drugog svetskog rata u Deliblatskoj peščari

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, bezbedno su i efikasno uništili aviobombu britanske proizvodnje, tešku oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 220 kilograma, pronađenu u ataru sela Gaj, u Deliblatskoj peščari.

Akciju uklanjanja, transporta i uništavanja izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava uz podršku policijskih uprava iz Beograda i Pančeva, vatrogasno-spasilačkih brigada, službi hitne medicinske pomoći, komunalne milicije i JKP „Parking servis“. Od 2010. godine do kraja 2024. godine, pripadnici Sektora za vanredne situacije uništili su ukupno 35.836 neeksplodiranih ubojnih sredstava, uključujući aviobombe, raketne
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Crnogorac uhapšen kod Beograda: Pokušao da prošvercuje 60 kilograma marihuane, oglasio se Dačić

Crnogorac uhapšen kod Beograda: Pokušao da prošvercuje 60 kilograma marihuane, oglasio se Dačić

Blic pre 24 minuta
Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

BBC News pre 1 sat
Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

Danas pre 1 sat
Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

Uništena bomba od pola tone iz Drugog svetskog rata pronađena u centru Beograda

Južne vesti pre 1 sat
Gradjani Beograda mogu da odahnu, avio-bomba iz Drugog svetskog rata bezbedno uklonjena – sledi uništenje u Deliblatskoj…

Gradjani Beograda mogu da odahnu, avio-bomba iz Drugog svetskog rata bezbedno uklonjena – sledi uništenje u Deliblatskoj peščari (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
U okolini Beograda zaplenjeno 60 kg marihuane, uhapšen državljanin Crne Gore

U okolini Beograda zaplenjeno 60 kg marihuane, uhapšen državljanin Crne Gore

Serbian News Media pre 3 sata
Sigurno uništena avio-bomba u Deliblatskoj peščari

Sigurno uništena avio-bomba u Deliblatskoj peščari

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Zašto mačke češće spavaju na levom boku?

Zašto mačke češće spavaju na levom boku?

Danas pre 19 minuta
Od ponedeljka izmene u saobraćaju zbog radova u strogom centru Beograda

Od ponedeljka izmene u saobraćaju zbog radova u strogom centru Beograda

N1 Info pre 3 minuta
Crnogorac uhapšen kod Beograda: Pokušao da prošvercuje 60 kilograma marihuane, oglasio se Dačić

Crnogorac uhapšen kod Beograda: Pokušao da prošvercuje 60 kilograma marihuane, oglasio se Dačić

Blic pre 24 minuta
Koga najviše traže poslodavci u Srbiji Prednjači IT sektor, ali traže se i druge struke - evo i koje

Koga najviše traže poslodavci u Srbiji Prednjači IT sektor, ali traže se i druge struke - evo i koje

Dnevnik pre 19 minuta
Vremenska prognoza 10. avgust 2025.

Vremenska prognoza 10. avgust 2025.

RTS pre 4 minuta