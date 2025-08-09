Tramp odabrao bivšu rusku teritoriju za sastanak sa Putinom: Otkrio gde i kada će se dogoditi istorijski susret

Mondo pre 5 sati  |  Aleksandar Blagić
Tramp odabrao bivšu rusku teritoriju za sastanak sa Putinom: Otkrio gde i kada će se dogoditi istorijski susret

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" i saopštio je sve detalje sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Otkrio je da će se sastati u petak 15. avgusta na Aljasci. "Dugo iščekivani sastanak mene, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, i predsednika Ruske Federacije, Vladimira Putina, dogodiće se narednog petka, 15. avgusta, na Aljasci. Više detalja biće poznato uskoro", napisao je Tramp. Aljaska je, inače, nekada bila deo Ruske imperije. Rusi su u 18. veku tamo osnovali prva trgovačka naselja kada su tražili krzna i druge resurse. Tramp se ranije u toku dana
