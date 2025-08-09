Zelenski sa Starmerom: O održivom miru i "opasnosti ruskog plana"

NIN pre 25 minuta  |  Tanjug
Zelenski sa Starmerom: O održivom miru i "opasnosti ruskog plana"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovarao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom "o neophodnosti postizanja održivog mira za Ukrajinu i opasnosti koju predstavlja ruski plan, koji bi mogao da sve svede na razgovore o nemogućem". "Potrebni su nam jasni koraci, maksimalna koordinacija sa našim partnerima.

Cenimo angažman Velike Britanije, Sjedinjenih Država i svih naših saveznika u nastojanju da se okonča rat", naveo je Volodimir Zelenski na mreži X. Prema njegovim rečima, Ukrajina aktivno radi na konstruktivnoj diplomatiji i nastojanju da se postignu konkretna rešenja koja mogu doneti mir. Takođe, dodao je da su dogovoreni sledeći kontakti u vezi sa ovom temom, prenosi Ukrinform. Prethodno je američki predsednik Donald Tramp saopštio da će se 15. avgusta na Aljasci
