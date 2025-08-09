NATO pozdravio mirovni sporazum Jermenije i Azerbejdžana, zahvalio Trampu

Vojni savez NATO pozdravio je danas mirovni sporazum Jermenije i Azerbejdžana, koji su zvaničnici dve zemlje potpisali u Vašingtonu, pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

"Pozdravljamo napredak ka miru između Jermenije i Azerbejdžana i zahvaljujemo američkom predsedniku Donaldu Trampu na njegovom ulaganju u mir. Ovo je značajan korak napred", saopštila je na Iksu portparolka NATO Alison Hart. Mirovni sporazum potpisali su predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i premijer Jermenije Nikol Pašinjan, čime je okončan etnički sukob u kom se dve zemlje nalaze od 1990-ih.