NATO pozdravio mirovni sporazum Jermenije i Azerbejdžana, zahvalio Trampu

Novi magazin pre 6 sati  |  Beta
NATO pozdravio mirovni sporazum Jermenije i Azerbejdžana, zahvalio Trampu

Vojni savez NATO pozdravio je danas mirovni sporazum Jermenije i Azerbejdžana, koji su zvaničnici dve zemlje potpisali u Vašingtonu, pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

"Pozdravljamo napredak ka miru između Jermenije i Azerbejdžana i zahvaljujemo američkom predsedniku Donaldu Trampu na njegovom ulaganju u mir. Ovo je značajan korak napred", saopštila je na Iksu portparolka NATO Alison Hart. Mirovni sporazum potpisali su predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i premijer Jermenije Nikol Pašinjan, čime je okončan etnički sukob u kom se dve zemlje nalaze od 1990-ih.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Rusija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana

Rusija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana

Beta pre 4 sati
Rusija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana

Rusija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana

N1 Info pre 3 sata
Jermenija i Azerbejdžan: Sporazum po Trampovom ukusu

Jermenija i Azerbejdžan: Sporazum po Trampovom ukusu

NIN pre 4 sati
Rusija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana

Rusija pozdravila sporazum Jermenije i Azerbejdžana

Radio sto plus pre 4 sati
Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

NIN pre 7 sati
Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

Azerbejdžan i Jermenija potpisali deklaraciju o miru u Vašingtonu

RTS pre 7 sati
Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Pašinjan: Postignut istorijski mir sa Azerbejdžanom

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOVašingtonDonald TrampJermenijaAzerbejdžan

Svet, najnovije vesti »

Nezapamćeno! Turska se prži na rekordnih 50,5 °c: Vrućine i požari prete zemlji u najtoplijem julu u poslednjih 55 godina

Nezapamćeno! Turska se prži na rekordnih 50,5 °c: Vrućine i požari prete zemlji u najtoplijem julu u poslednjih 55 godina

Blic pre 19 minuta
Ceo grad u suzama: Audijem usmrtila majku četvoro dece iz Rumunije i pobegla: Udarac je odbacio Dianu u jarak, pronađena mrtva…

Ceo grad u suzama: Audijem usmrtila majku četvoro dece iz Rumunije i pobegla: Udarac je odbacio Dianu u jarak, pronađena mrtva pored puta

Blic pre 13 minuta
Eu odbila putinov plan za kraj rata: Sa Ukrajinom dogovorili novi predlog: "Ako Zelenski pristane na to, onda i Rusija mora…

Eu odbila putinov plan za kraj rata: Sa Ukrajinom dogovorili novi predlog: "Ako Zelenski pristane na to, onda i Rusija mora ovo da uradi"

Blic pre 13 minuta
Putin razgovarao s Lulom da Silvom oko ukrajinske krize i bilateralnih pitanja: Glavna tema rat u Ukrajini

Putin razgovarao s Lulom da Silvom oko ukrajinske krize i bilateralnih pitanja: Glavna tema rat u Ukrajini

Blic pre 9 minuta
(Foto) mala Marjam je živi dokaz katastrofe u gazi: Devojčicu (9) glad pretvorila u senku same sebe, bori se za život u…

(Foto) mala Marjam je živi dokaz katastrofe u gazi: Devojčicu (9) glad pretvorila u senku same sebe, bori se za život u naručju majke, a više ne može ni da hoda!

Blic pre 43 minuta