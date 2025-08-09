VIDEO: Košarkaši Srbije bolji od Grčke na pripremnom turniru na Kipru, Jokić dominirao

Radio 021 pre 50 minuta  |  Tanjug
VIDEO: Košarkaši Srbije bolji od Grčke na pripremnom turniru na Kipru, Jokić dominirao

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je večeras Grčku rezultatom 76:66 na startu pripremnog turnira za šampionat Evrope u Limasolu.

Dominirao je Nikola Jokić sa 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije. Po devet poena postigli su Nikola Jović i Bogdan Bogdanović, a po sedam Aleksa Avramović i Tristan Vukčević. Za Grčku nije igrao najbolji košarkaš Janis Adetokumbo. Srbija u nedelju 10. avgusta od 16 časova igra protiv domaćina Kipra.
