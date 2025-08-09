Zvezda pobedila TSC, remi Spartaka i Mladosti

Jedini gol postigao je Aleksandar Katai u 32. minutu.

Zvezda je prva na tabeli sa devet bodova iz tri utakmice. TSC je odigrao meč više, pretrpeo je prvi poraz i sa sedam bodova zauzima treće mesto, koliko ima i četvrtoplasirani Čukarički. Fudbaleri Spartaka odigrali su na svom terenu u Subotici nerešeno 1:1 protiv Mladosti iz Lučana. Spartak je poveo u 18. minutu golom Stefana Tomovića, a izjednačio je Nemanja Milojević u 51. minutu. Ekipa iz Lučana utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je u 89. minutu crveni