Osam decenija od atomske bombe iz Nagasakija upozoreno na opasnost od nuklearnog rata

Hiljade ljudi sudjelovalo je u subotu na Nagasakiju u obilježavanju 80. godišnjice atomskog bombardovanja grada, uz upozorenje da trenutni globalni sukobi mogu ponovno gurnuti svijet u nuklearni rat.

Taj zapadni japanski grad sravnjen je sa zemljom 9. augusta 1945. godine, kada su Sjedinjene Američke Države bacile plutonijumsku bombu "Debeljko" (Fat Man), koja je ubila oko 27.000 osoba, od procijenjenih 200.000 stanovnika grada. Do kraja 1945. godine broj smrtnih slučajeva od akutnog zračenja dostigao je oko 70.000. Uništenje Nagasakija uslijedilo je tri dana nakon što je američka bomba na bazi uranijuma uništila Hirošimu. Japan je kapitulirao 15. augusta, čime