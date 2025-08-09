Zašto je Aljaska dobro mesto za sastanak Putina i Trampa

Iako izbor Aljaske kao mesta sastanka predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na prvi pogled deluje iznenađujuće, ono zapravo ima smisla i simbolički i bezbednosno i ekonomski, kada se sagleda kroz istorijsku prizmu i uzme u obzir brzina kojom se sastanak organizuje.

To je za Sputnjik izjavio Erl Rasmusen, penzionisani potpukovnik američke vojske sa više od 20 godina službe i međunarodni konsultant, komentarišući najavljeni sastanak Putina i Trampa na Aljasci u petak, 15. avgusta. Rasmusen navodi da je i sam bio prilično iznenađen izborom Aljaske, ali ukazuje da ona ima bogatu istoriju i kulturne veze sa Rusijom. To mesto, kako ukazuje, predstavlja najbližu tačku Amerike sa Rusijom. „Aljaska je veoma blizu Rusije, što