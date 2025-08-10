(Video) Devojčica (13) među ranjenima u krvavom obračunu u Tetovu! Objavljeni prvi snimci s lica mesta, zastrašujući detalji krvoprolića

Jedna osoba je ubijena, a više ranjeno, u pucnjavi koja se danas dogodila na ulicama Tetova Rafalima iz automatske puške ubijen je muškarac, a nekoliko ljudi je povređeno, uključujući i trinaestogodišnju devojčicu.

Do ubistva je došlo u pucnjavi koja se dogodila na ulicama Tetova. Snimci sa mesta ubistva pokazuju da se "folksvagen golf", u kome je pronađena osoba sa prostrelnim ranama, nalazio na ulici i da se kretao. Prema nezvaničnim informacijama Telme, ubijeni muškarac je bio zaposleni u Javnom preduzeću „Gradski parking - Tetovo". Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je prve informacije o ubistvu, tačnije o oružanom obračunu, u kojem su učestvovala tri vozila. „Na