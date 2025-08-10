Devojčica (13) među ranjenima u jezivoj pucnjavi: Otkriveno ko je likvidiran nasred ulice, objavljeni zastrašujući detalji, krvoproliće zavilo Tetovo u crno!

Do ubistva je došlo u pucnjavi koja se dogodila na ulicama Tetova.

Snimci sa mesta ubistva pokazuju da se Folksvagen "Golf", u kome je pronađena osoba sa prostrelnim ranama, nalazio na ulici i da se kretao. Prema nezvaničnim informacijama Telme, ubijeni muškarac je bio zaposleni u Javnom preduzeću „Gradski parking – Tetovo“. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je prve informacije o ubistvu, tačnije o oružanom obračunu, u kojem su učestvovala tri vozila. „Na raskrsnici ulica „Ilindenska“ i „Blagoja Toska“ u Tetovu došlo je