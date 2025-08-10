Dušan Tadić otkrio zašto nije prihvatio ponudu Crvene zvezde

Dušan Tadić, novi fudbaler Al Vahde iz Abu Dabija, govorio je o ponudi Crvene zvezde i zašto do transfera u Beograd nije došlo.

Bivši kapiten naše fudbalske reprezentacije izneo je da se radovao na ideju o povratku u Srbiju, gde je svojim iskustvom i znanjem želeo da doprinese razvoju domaćeg fudbala, ali, kako takođe navodi, još uvek nije bio spreman za takav scenario. Nostalgiju je (za sada) stavio po strani, pa je na kraju izabrao unosnu ponudu iz Abu Dabija, gde će navodno imati godišnju platu od 7 miliona evra po sezoni. Kako je u intervjuu za "Mozzart sport" rekao, on i predsednik