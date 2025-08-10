Netanjahu ne odustaje od zauzimanja grada Gaze, UN upozorava na moguće „katastrofične posledice“

Uprkos snažnoj osudi dela međunarodne zajednice i protestima u širom zemlje, izraelski lideri ne odustaju od plana da prošire vojnu operaciju u Gazi, koja podrazumeva zauzimanje grada Gaze.

Cilj Izraela nije da okupira Gazu već da je „oslobodi“ od Hamasa, „genocidne organizacije“, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu na konferenciji za medije. Netanjahu se obratio medijima pre zasedanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kome će se razmatrati vojni plan Izraela. Izraelski kabinet za bezbednost odobrio je u petak plan od pet načela za okončanje rata, među kojima je „preuzimanje potpune kontrole“ nad Pojasom Gaze. Po planu, izraelski