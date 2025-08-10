Posle 100 dana na čelu Nemačke, Merc i dalje pronalazi put

Nemačka se vratila, obećao je Fridrih Merc (Friedrich Merz) kada je postao kancelar, ali posle gotovoo- 100 dana nakon što je konzervativce vratio na vlast u Nemačkoj, nikada nije bio toliko nepopularan, ocenila je agencija Frans pres.

Ipak je "jasno da se ekonomska i migraciona situacija, dva centralna cilja vlade, poboljšavaju", ocenio je politolog sa Univerziteta u Kaselu Volfgang Šreder (Wolfgang Schroeder). Rezultat prvih 100 dana vlade kojim je zadovoljno samo 29 odsto Nemaca, najgori je rezultat od kada je Merz preuzeo dužnost, navodi se u nedavnoj anketi javne televizije ARD. Posle predizborne kampanje kojom je dominirala imigracija, Mercova vlada je dodatno pooštrila svoju imigracionu