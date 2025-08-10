Orlovi uglas pevali najmlađem: Nikola Topić duvao svećice pred meč sa Kipranima

Košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se na Kipru na prvom pripremnom turniru uoči Evropskog prvenstva, a današnji dan je poseban za Nikolu Topića.

Naš mladi plejmejker rođen je 10. avgusta 2005. godine, pa je upravo danas u Limasolu proslavio svoj 20. rođendan. Istog dana „orlovi“ igraju protiv domaćina turnira – Kipra. Topić je jutro započeo uz osmeh – za doručkom ga je sačekala torta, a saigrači i stručni štab otpevali su mu rođendansku pesmu, dok je Nikola duvao svećice. (Telegraf.rs)