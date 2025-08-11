"Gabi Novak je bila prava dama domaće zabavne muzike"

B92 pre 16 minuta
"Gabi Novak je bila prava dama domaće zabavne muzike"

Pevačica Gabi Novak (1936-2025) bila je prava dama jugoslovenske i hrvatske zabavne muzičke scene, ocenio je danas muzički publicista i novinar Branimir Lokner.

Povodom jutrošnjih vesti o smrti Gabi Novak, Lokner je rekao Tanjugu da je prva faza njene karijere uključivala pop, tvist i druge žanrove šezdesetih, potom ublaženiji vokalni džez. Prema njegovim rečima, tokom godina se menjao njen stil i okušala se i u šansoni, "što se može i videti iz kompozicija koje je radio njen suprug Arsen Dedić (1938–2015)". Lokner je rekao da Gabi Novak nije bila okrenuta samo jednoj muzičkoj formi, a njen muzički opus što se tiče
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Život i ljubav Gabi Novak kao najlepši scenario! Od burnih brakova i muzike do večne veze sa Arsenom, preminula samo dva…

Život i ljubav Gabi Novak kao najlepši scenario! Od burnih brakova i muzike do večne veze sa Arsenom, preminula samo dva meseca nakon gubitka sina

Dnevnik pre 41 minuta
"Otišla je jedinstvena Gabi Novak": Kolege i prijatelji poslednji pozdrav uputili su legendarnoj pevačici

"Otišla je jedinstvena Gabi Novak": Kolege i prijatelji poslednji pozdrav uputili su legendarnoj pevačici

Kurir pre 11 minuta
Poznati širom Balkana se opraštaju od Gabi Novak: Niko nije očekivao emotivnu poruku srpskog političara

Poznati širom Balkana se opraštaju od Gabi Novak: Niko nije očekivao emotivnu poruku srpskog političara

Mondo pre 6 minuta
Gabi Novak je pre smrti bolovala od ove bolesti

Gabi Novak je pre smrti bolovala od ove bolesti

B92 pre 16 minuta
Poslednju pesmu Gabi Novak snimila sa sinom VIDEO

Poslednju pesmu Gabi Novak snimila sa sinom VIDEO

B92 pre 16 minuta
Odlazak dive jugoslovenske muzike: Pevala sa Luisom Armstrongom, odbila značajnu ponudu

Odlazak dive jugoslovenske muzike: Pevala sa Luisom Armstrongom, odbila značajnu ponudu

B92 pre 16 minuta
Preminula Gabi Novak

Preminula Gabi Novak

B92 pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatska

Zabava, najnovije vesti »

Zvanično je počela prestižna regata The Ocean Race Europe 2025

Zvanično je počela prestižna regata The Ocean Race Europe 2025

Kamatica pre 21 minuta
Tri horoskopska znaka kojima se ljudi najviše poveravaju

Tri horoskopska znaka kojima se ljudi najviše poveravaju

Vesti online pre 1 minut
Vrelije ne može: Ena Popov objavila fotku u kupaćem: Od ovog prizora muškarcima padaju vilice (foto)

Vrelije ne može: Ena Popov objavila fotku u kupaćem: Od ovog prizora muškarcima padaju vilice (foto)

Blic pre 36 minuta
"Da smo normalan razveden par, mi bi se mrzeli": Jelena objavom o bivšem mužu izazvala haos na mrežama

"Da smo normalan razveden par, mi bi se mrzeli": Jelena objavom o bivšem mužu izazvala haos na mrežama

Blic pre 46 minuta
"Moj Igor je večeras bio u publici, evo šta mi je rekao": Keba održao nastup u Guči, pa poručio: "Volim rakijicu, ovde su svi…

"Moj Igor je večeras bio u publici, evo šta mi je rekao": Keba održao nastup u Guči, pa poručio: "Volim rakijicu, ovde su svi nasmejani i vedri" (Video)

Blic pre 16 minuta