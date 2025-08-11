Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Beta pre 17 minuta

 Univerzitet u Beogradu saopštio je danas da su u prvom upisnom roku za školsku 2025/26. godinu na 31 fakultetu upisana 10.984 studenta, 538 manje nego prošle godine, kao i da je preostalo 4.325 mesta.

Univerzitet je u saopštenju naveo da su 7.592 studenta upisana na budžet, dok je preostalo 2.210 budžetskih mesta, kao i da su upisana 3.392 samofinansirajuća studenta, a preostalo je 2.115 mesta.

Po programu afirmativnih mera - studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti, upisana su 72 studenta, navodi se u saopštenju.

Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, dok su na 15 studijskih programa popunjena budžetska mesta i preostalo je mesta samo na samofinansiranju za drugi upisni rok.

Na tri studijska programa, kako se dodaje, nema upisanih studenata posle prvog upisnog roka.

Najveće interesovanje je vladalo za studijske programe iz IT sektora, medicinskih nauka i za arhitekturu, a kao i prethodnih godina najtraženiji indeks je bio za Psihologiju na Filozofskom fakultetu (461 kandidat za 116 mesta).

Univerzitet je dodao da je sa posebnom pažnjom pratio upis na nastavničke studjiske programe, imajući u vidu evidentan pad interesovanja poslednjih godina za njih.

Alarmantna situacija je, kako se navodi, za nastavnike fizike (jedan upisani), hemije (šest upisanih) i geografije (devet upisanih).

"Sledi nam drugi upisni rok koji počinje prijavljivanjem kandidata od 1. septembra. Nadam se da će odziv kandidata u drugom upisnom roku biti odgovarajući i studijski programi kod kojih je ostalo još malo slobodnih mesta biti popunjeni", dodaje se u saopštenju koje je potpisao prorektor za nastavu Dejan Filipović.

(Beta, 11.08.2025)

Povezane vesti »

Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

RTV pre 12 minuta
Upis na fakultete u Beogradu: Šta kažu podaci?

Upis na fakultete u Beogradu: Šta kažu podaci?

Vesti online pre 2 minuta
Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta

Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta

Insajder pre 2 minuta
Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

NIN pre 2 minuta
"Škole nas zovu i traže nastavnike": Ovi smerovi u Srbiji i dalje bez studenata, bar 10 fakulteta nepopunjeno

"Škole nas zovu i traže nastavnike": Ovi smerovi u Srbiji i dalje bez studenata, bar 10 fakulteta nepopunjeno

Telegraf pre 7 minuta
Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

N1 Info pre 22 minuta
Univerzitet u Beogradu saopštio koliko je brucoša upisano, a koliko ima preostalih mesta

Univerzitet u Beogradu saopštio koliko je brucoša upisano, a koliko ima preostalih mesta

Nova pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Budžet

Društvo, najnovije vesti »

Pristalice SNS-a vređale ekipu N1: Ometale izveštavanje i uperile lasere u novinarku i kameru

Pristalice SNS-a vređale ekipu N1: Ometale izveštavanje i uperile lasere u novinarku i kameru

Cenzolovka pre 12 minuta
Gradonačelnik Prokuplja: U požarima uništeno 45 kuća i 60 hektara useva, šuma, livada

Gradonačelnik Prokuplja: U požarima uništeno 45 kuća i 60 hektara useva, šuma, livada

Beta pre 12 minuta
Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu: U prvom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

RTV pre 12 minuta
U toku nedelje, protesti studenata u tri grada

U toku nedelje, protesti studenata u tri grada

Serbian News Media pre 2 minuta
Gujon na Malti otkrio spomenik M. Savić i srpskim oficirima iz Prvog svetskog rata

Gujon na Malti otkrio spomenik M. Savić i srpskim oficirima iz Prvog svetskog rata

RTV pre 12 minuta