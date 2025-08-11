U dva grada u Srbiji izmereno 39 stepeni: RHMZ upozorava na ekstremne uslove

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
U dva grada u Srbiji izmereno 39 stepeni: RHMZ upozorava na ekstremne uslove

U Leskovcu i Zaječaru danas u 15 časova izmereno je 39 stepeni, pa su tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) to trenutno najtopliji gradovi u Srbiji.

U Negotinu je trenutno 38 stepeni, u Nišu je izmereno 37 stepeni, a u Beogradu 33 stepena. Na severu zemlje nešto je svežije nego na jugu, pa je tako u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu trenutno 33 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 24 stepeni. U južnom, jugoistočnom i istočnom delu zemlje, kao i Pomoravlju, zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, koji označava da je vreme vrlo opasno, dok je u ostatku Srbije na snazi
