Evo do kada će rasti cene garaža: Mesta za parkiranje dostigla cene garsonjera i manjih kuća

Mondo pre 1 sat  |  Ivana Lazić
Garažna mesta poskupela su za više od 40 odsto u odnosu na prošlu godinu. a biće sve skuplji, dok broj parking mesta ne bude približno proporcionalan broju automobila.

Sudeći prema cenama garažnih mesta, nedostatak parkinga primetan je sve više i u Novom Sadu. Agenti za nekretnine kažu da ima mnogo više automobila, nego garaža i parking mesta. "Tako da cene će sigurno ići naviše, a za ljude koji žele da se parkiraju bez stresa na periferiji grada može da se kupi parking-mesto za 3.000 do 5.000 evra. I tamo su stanovi jeftiniji“, kaže Gordan Lemajić iz Agencije za nekretnine SOLIS iz Novog Sada. Preslikana situacija i u Nišu.
