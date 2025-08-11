Gde su najjeftiniji, a gde najskuplji stanovi u Beogradu?

Vesti online pre 39 minuta  |  Nova.rs (A. S.)
Gde su najjeftiniji, a gde najskuplji stanovi u Beogradu?

Cene stanova u Beogradu su, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, do aprila meseca porasle za 5,31 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Cene ipak beleže rast

Međutim, agenti za nekretnine za Nova.rs kažu da su cene skočile još pre godinu dana i da se od tada drže, iako stanove gotovo niko ne kupuje već mesecima. Uprkos izuzetno visokim cenama, u Beogradu i dalje ima naselja u kojima kvadrat košta od 2.000 do 2.500 evra. Talas kupovine stanova u Beogradu, koji je uticao i na rast cena, dogodio se kada je veliki broj građana Rusije došao u Srbiju. Do prošle godine cene su konstantno rasle, a kupovina je opadala, kažu
