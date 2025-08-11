Rute optimista oko Trampovog sastanka sa Putinom

U intervjuu za EjBiSi (ABC), Rute je rekao da je sastanak na Aljasci u petak, koji treba da pomogne okončanju ruskog rata u Ukrajini, važan jer će se raditi “o testiranju Putina, koliko je ozbiljan u nameri da se okonča rat”.

Rute je rekao da veruje da je Tramp spreman da vrši pritisak na ruskog predsednika u vezi sa ratom, preneo je briselski portal Politiko. “Verujem da Tramp želi da to završi. Želi da okonča strašne gubitke života. Želi da okonča strašnu štetu koja se nanosi infrastrukturi u Ukrajini. Toliko ljudi je izgubilo živote. Toliko štete se nanosi”, rekao je on. Tramp se inače suočio sa kritikama zbog organizovanja sastanka sa Putinom bez ukrajinskog predsednika, mada ima