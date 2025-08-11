Moj staž i penzija, e-Kalkulator, e-Šalter najposećeniji elektronski servisi Fonda PIO

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) je u prethodnih 15 godina razvio niz elektronskih servisa, koji korisnicima omogućavaju da im važne informacije i prava budu dostupni na klik, a najkorišćeniji servisi su Moj staž i penzija, e- Kalkulator i e-Šalter.

Zamenik direktora Sektora za informacione tehnologije u Direkciji Fonda PIO Zoran Ružić je objašnjavajući za šta koji od ovih servisa služi, za najnovije izdanje "Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da je servis Moj staž i penzija namenjen svim osiguranicima koji su obavezno osigurani u sistemu fonda. "Podaci se preuzimaju iz matične evidencije osiguranika i obuhvataju istorijske podatke o penzijskom stažu, ukupan evidentirani staž, kao i informativnu