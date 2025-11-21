Kreni-promeni: Pored Generalštaba, vlast bi da bez zaštite ostavi još 15 kulturnih dobara

Pokret Kreni-promeni saopštio je da u predlogu koji su poslanici Srpske napredne stranke uputili Skuptine Srbije traže da se za još 15 zaštićenih kulturnih dobara skine taj status. "Novim tumačenjem vidi se namera vlasti da se zaštita ukloni sa mnogo šireg poteza, praktično do Slavije, čime bi bez zaštite ostalo još 15 objekata, uključujući Vaznesenjsku crkvu, Amam kneza Miloša, Jugoslovensko-dramsko pozorište, Studentski kulturni centra, pa čak i zgradu Vlade