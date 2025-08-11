Milojević: Nema euforije – posao nije završen

Vesti online pre 31 minuta
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je uoči revanša protiv Leha da ne sme da bude euforije i dodao da posao oko plasmana u plej-of Lige šampiona još nije završen.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 čas na stadionu “Rajko Mitić” u Beogradu ekipu Leha u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za LŠ. U prvom meču, koji je odigran prošle nedelje u Poljskoj, bilo je 3:1 za šampiona Srbije. “Rekao sam i posle utakmice u Poznanju da je završeno samo jedno poluvreme. Sve misli su nam usmerene na sutrašnju utakmicu i igraćemo kao da je 0:0. Nema euforije, niti je sme biti, jer posao nije završen”, rekao je Milojević
