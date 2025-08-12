Kristina Spalević trudna? Kristijan Golubović sve javno obelodanio (Foto)

Alo pre 5 sati
Kristina Spalević trudna? Kristijan Golubović sve javno obelodanio (Foto)

Njegova objava izazvala veliku pažnju

Rijaliti učesnik Kristijan Golubović na svom Instagramu podelio je privatnu prepisku sa suprugom Kristinom Spalević koja nije ostavila nikoga ravnodušnim. Otkako je izašao sa Farme, Kristijan je u nekoliko navrata izjavio da želi da dobije treće dete sa Kristinom Spalević. Instagram Pogledaj galeriju Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Alo/ Ilustracija Pogledaj galeriju Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju Sada
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Zbog ovoga svi misle da je Kristina Spalević trudna: Procurila šok prepiska između Kistijana Golubovića i njegove supruge

Zbog ovoga svi misle da je Kristina Spalević trudna: Procurila šok prepiska između Kistijana Golubovića i njegove supruge

Blic pre 5 sati
Procurila prepiska između Kistijana Golubovića i njegove supruge: Zbog ovoga svi misle da je trudna

Procurila prepiska između Kistijana Golubovića i njegove supruge: Zbog ovoga svi misle da je trudna

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kristijan GolubovićFarma

Zabava, najnovije vesti »

Draganu kosjerinu muž odveo na pijacu: Voditeljka pokazala šta jedu i mnogo je luksuzno: Svi zumiraju da bolje vide

Draganu kosjerinu muž odveo na pijacu: Voditeljka pokazala šta jedu i mnogo je luksuzno: Svi zumiraju da bolje vide

Blic pre 1 minut
Dnevni horoskop za 12. avgust: Ovnovi se upuštaju u tajnu aferu, Bikovi muku muče s kilogramima, a Rakovi problemi sa pritiskom…

Dnevni horoskop za 12. avgust: Ovnovi se upuštaju u tajnu aferu, Bikovi muku muče s kilogramima, a Rakovi problemi sa pritiskom

Kurir pre 6 minuta
Vic dana Tito dolazi na sastanak sa partijskim sekretarima i kaže...

Vic dana Tito dolazi na sastanak sa partijskim sekretarima i kaže...

Alo pre 6 minuta
Milena Dravić imala nemoguće uslove Haos na snimanjima zbog njenih zahteva!

Milena Dravić imala nemoguće uslove Haos na snimanjima zbog njenih zahteva!

Alo pre 6 minuta
Horoskop za utorak, 12. Avgust Lavovi će imati priliku za flert, Ribama konflikt sa kolegama, Vagi problem sa leđima

Horoskop za utorak, 12. Avgust Lavovi će imati priliku za flert, Ribama konflikt sa kolegama, Vagi problem sa leđima

Alo pre 1 sat