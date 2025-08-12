Procurila prepiska između Kistijana Golubovića i njegove supruge: Zbog ovoga svi misle da je trudna

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Rijaliti učesnik Kristijan Golubović je na svom Instagramu podelio privatnu prepisku sa suprugom Kristinom Spalević koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Otkako je izašao sa "Farme" Golubović je u nekoliko navrata izjavio kako želi da dobije treće dete sa Kristinom. On je sada podelio deo razgovora sa Kristinom na kom se vidi kako se ona hvali da je smršala, ali se Kristijan odmah našalio na njen račun. Naime, Golubović joj je rekao kako će uskoro ostati trudna i da će ponovo vratiti svoju pređašnju kilažu. "E, nisam ti rekla, 71,5 kilograma imam, a prošli ponedeljak 73,5", napisala je Kristina, na šta joj je
Kristijan GolubovićFarma

