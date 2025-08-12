Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu potrebno još 800 radnika za rad u trećoj smeni: Da li će doći iz Maroka i Nepala?

Danas pre 40 minuta  |  Beta
Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu potrebno još 800 radnika za rad u trećoj smeni: Da li će doći iz Maroka i Nepala?

U Stelantisovu fabriku automobila u Kragujevcu treba da dođe oko 100 radnika iz Stelantisove fabrike u Maroku koji će se obučavati i ostati na radu do godinu dana, saznala je danas agencija Beta u toj fabrici.

Izvor agencije Beta u kragujevačkoj fabrici naveo je da i u Maroku treba da se pokrene proizvodnja modela „grande pande“ za kojim vlada velika potražnja, zbog čega jedna grupa radnika iz te zemlje dolazi u Kragujevac na obuku i ispomoć. On je kazao i da nisu tačne najave gradskog većnika Radomira Erića da će biti zaposleno 800 radnika iz Maroka i Nepala. U Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu je zaposleno oko 2.800 radnika, a potrebno je još 800 za rad u trećoj smeni
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

Naslovi.ai pre 6 minuta
Beta: Izvor iz Stelantisa negira da će zaposliti strance, oko 100 Marokanaca dolazi na obuku

Beta: Izvor iz Stelantisa negira da će zaposliti strance, oko 100 Marokanaca dolazi na obuku

Nova ekonomija pre 10 minuta
Fijat: U fabriku u Kragujevcu doći će 100 Marokanaca na obuku i ispomoć, a ne 800 trajno zaposlenih

Fijat: U fabriku u Kragujevcu doći će 100 Marokanaca na obuku i ispomoć, a ne 800 trajno zaposlenih

N1 Info pre 15 minuta
U Fijat stiže 800 radnika iz Nepala i Maroka: „Kragujevčani nisu zainteresovani za plate od 70.000 jer od toga ne mogu da…

U Fijat stiže 800 radnika iz Nepala i Maroka: „Kragujevčani nisu zainteresovani za plate od 70.000 jer od toga ne mogu da prežive“

Nova pre 1 sat
U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Radio sto plus pre 1 sat
U Stellantis stiže 800 radnika iz Nepala i Maroka, naši ljudi nisu zainteresovani zbog niske zarade

U Stellantis stiže 800 radnika iz Nepala i Maroka, naši ljudi nisu zainteresovani zbog niske zarade

InfoKG pre 2 sata
Iz gradske vlasti najavili da će u Fijatu u Kragujevcu biti zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Iz gradske vlasti najavili da će u Fijatu u Kragujevcu biti zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka

Glas Šumadije pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MarokoKragujevac

Ekonomija, najnovije vesti »

Srbija i Slovenija: Inovacioni tandem Balkana

Srbija i Slovenija: Inovacioni tandem Balkana

Forbes pre 45 minuta
U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, dolaze i radnici iz Maroka na obuku

Naslovi.ai pre 6 minuta
Grupa profesora Pravnog fakulteta u Beogradu zatražila hitno povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Grupa profesora Pravnog fakulteta u Beogradu zatražila hitno povlačenje Nacrta zakona o dobrobiti životinja

Insajder pre 40 minuta
Beta: Izvor iz Stelantisa negira da će zaposliti strance, oko 100 Marokanaca dolazi na obuku

Beta: Izvor iz Stelantisa negira da će zaposliti strance, oko 100 Marokanaca dolazi na obuku

Nova ekonomija pre 10 minuta
Norveški suvereni fond izlazi iz 11 izraelskih kompanija zbog rata u Gazi

Norveški suvereni fond izlazi iz 11 izraelskih kompanija zbog rata u Gazi

Nova ekonomija pre 45 minuta