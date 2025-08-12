SAD produžile rok za uvođenje visokih carina Kini za 90 dana

Novi magazin pre 15 minuta  |  Beta
SAD produžile rok za uvođenje visokih carina Kini za 90 dana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je potpisao uredbu kojom se odlaže uvođenje carina na kinesku robu za 90 dana.

Kina "nastavlja da preduzima značajne korake" vezano za pitanja ekonomske i nacionalne bezbednosti SAD“, napisao je američki predsednik. On je dodao da je procenio da je potrebno održati "primirje" u pogledu carinskih tarifa do 10. novembra 2025. Kineska zvanična novinska agencija Sinhua istovremeno je prenela zajedničko saopštenje sa kinesko-američkih pregovora u Stokholmu, u kojem se navodi da će i Kina produžiti "primirje". Kina će 12. avgusta nastaviti
