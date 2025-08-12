Rat u Ukrajini – 1.266. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da se Rusija sprema za nove ofanzivne operacije. Prema ratnoj mapi ukrajinske organizacije "Dip stejt", ruske snage brzo su napredovale do 10 kilometara unutar Donjecke oblasti. Ruska Federalna služba bezbednosti navodi da je u Moskovskoj oblasti sprečen teroristički napad.

Dip stejt: Iznenadni napredak ruskih snaga u Donjeckoj oblasti Ruske snage su iznenada prodrle u istočnu Ukrajinu blizu rudarskog grada Dobropolje, što je možda osmišljeno da poveća pritisak na Ukrajinu da preda teritoriju dok se predsednici SAD i Rusije spremaju za sastanak. Ukrajinska organizacija "Dip stejt" pokazala je, prema ratnoj mapi, da su ruske snage brzo napredovale do 10 kilometara (severno u dva pravca poslednjih dana, što je u sklopu nastojanja Moskve