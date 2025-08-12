Goran Stanković: Film "Oče naš" je alegorija sveta u kome živimo

Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je reditelj Goran Stanković koji je govorio o svom filmu "Oče naš" čija je svetska premijera u septembru na Filmskom festivalu u Torontu.

Stanković je rekao da se film "Oče naš" bavi komunom gde ovisnici dolaze da se izleče, a metode koje se koriste u tom rehabilitacionom centru postaju ekstremne. Priča je inspirisana stvarnim događajima od pre nekih 15 godina, a Stanković se pitao kako se mesto "gde treba da u prvom planom bude vera, zapravo koristi nasilje kako bi se nekome pomoglo". "Pitao sam se da li nasilje u bilo kom obliku može i treba nekome da pomogne. Proveo sam proteklih skoro osam godina