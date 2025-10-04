Mark Brnović: "Duboka država" sprečila moje imenovanje u Beogradu

Američki političar Mark Brnović, čija je nominacija za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji povučena, izjavio je danas da njegovu nominaciju nije želela "duboka država", prenosi RTS.

"Kako se proces odugovlačio, postalo je jasno da birokratije 'duboke države' ne žele da u Srbiji služi neko sa mojim političkim, etičkim i verskim poreklom", rekao je Brnović za portal Serbian Times. Brnović je zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trampu na nominaciji, ali je naveo da je - kako se proces odugovlačio, postalo jasno da "birokratije 'duboke države' ne žele da u Srbiji služi" neko sa njegovim političkim, etičkim i verskim poreklom. "Konačno verujem