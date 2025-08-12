Zelenski pred sastanak koji iščekuje ceo svet: Sastaću se s Putinom, ali ne znam kad

VLADIMIR Zelenski je rekao da je planiran trilateralni sastanak sa njim i predsednicima Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimirom Putinom i Donaldom Trampom.

foto: Tviter Kako je istakao šef kijevskog režima, napomenuo je da ne zna kada bi tačno takav sastanak mogao da se održi. Komentarišući predstojeće razgovore između Putina i Trampa na Aljasci, izrazio je nadu da se tamo neće donositi nikakve odluke o Ukrajini bez Ukrajine. - Razgovor između Putina i Trampa mogao bi biti važan za njihov bilateralni tok. Ali oni neće ništa napraviti u vezi sa Ukrajinom bez nas. Verujem da američki predsednik to razume - rekao je