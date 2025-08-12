Rusi u silovitom naletu

Ruske snage ostvarile su izenadan prodor u istočni deo Ukrajine blizu rudarskog grada Dobropilje, a cilj te akcije moglo bi da bude jačanje pritiska na Ukrajinu da preda deo svoje teritorije, dok se predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin spremaju za sastanak u petak na Aljasci, pišu svetski mediji.

Ratna mapa ukrajinske organizacije “Dip Stejt” pokazuje da su ruske snage brzo napredovale poslednjih dana najmanje deset kilometara severno u dva pravca, što je u sklopu nastojanja MoSkve da preuzme potpunu kontrolu nad regionom Donjeck. Prema podacima “Dip Stejt”, ruske snage napredovale su blizu tri sela na delu linije fronta koji je povezan sa dva ključna ukrajinska uporišta, Pokrovskom i Kostantinovkom, koje Moskva pokušava da opkoli. Prema nepotvrđenim