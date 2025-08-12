Rusi u silovitom naletu

Vesti online pre 2 sata  |  Fonet (A. S.)
Rusi u silovitom naletu

Ruske snage ostvarile su izenadan prodor u istočni deo Ukrajine blizu rudarskog grada Dobropilje, a cilj te akcije moglo bi da bude jačanje pritiska na Ukrajinu da preda deo svoje teritorije, dok se predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin spremaju za sastanak u petak na Aljasci, pišu svetski mediji.

Ratna mapa ukrajinske organizacije “Dip Stejt” pokazuje da su ruske snage brzo napredovale poslednjih dana najmanje deset kilometara severno u dva pravca, što je u sklopu nastojanja MoSkve da preuzme potpunu kontrolu nad regionom Donjeck. Prema podacima “Dip Stejt”, ruske snage napredovale su blizu tri sela na delu linije fronta koji je povezan sa dva ključna ukrajinska uporišta, Pokrovskom i Kostantinovkom, koje Moskva pokušava da opkoli. Prema nepotvrđenim
Ruska vojska presekla auto-put između Dobropolja i Krasnoarmejska; koliko Ukrajinaca smatra Evropu saveznikom

Rusi kasetnom municijom gađali jedinicu za obuku: Ukrajinci krenuli da beže u skloništa, ali tada je nastao totalni haos

Masakr u ukrajinskoj bazi! Kasetna municija pogodila vojnike dok su bežali u sklonište

Uživo Zelenski kipti od besa, upozorio svet! ''Rusi se spremaju za novu ofanzivu''

"Moskva se ne priprema za kraj rata, već za novu ofanzivu" Zelenski pozvao na jedinstvo i pojačan pritisak na Rusiju

Ništa od primirja? "Rusija ne želi kraj rata, pripremaju se za nove napade"

Jedan Trampov potez otkriva da mu je Putin centralna figura: Zelenski ostavljen na cedilu

