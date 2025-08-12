Zelenski: Sastaću se s Putinom, samo ne znam kad

Zelenski: Sastaću se s Putinom, samo ne znam kad

Specijalna vojna operacija u Ukrajini, dan 1266. Tokom noći uništeno 25 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti. Ruska vojska oslobodila je Lunačarsko u DNR. EU je sebi postavila cilj da postigne učešće Zelenskog na sastanku ruskog i američkog predsednika Putina i Trampa na Aljasci, pišu mediji.

Vladimir Zelenski je rekao da je planiran trilateralni sastanak sa njim i predsednicima Rusije i Sjedinjenih Država, Vladimirom Putinom i Donaldom Trampom. Kako je istakao šef kijevskog režima, napomenuo je da ne zna kada bi tačno takav sastanak mogao da se održi. Komentarišući predstojeće razgovore između Putina i Trampa na Aljasci, izrazio je nadu da se tamo neće donositi nikakve odluke o Ukrajini bez Ukrajine. – Razgovor između Putina i Trampa mogao bi biti
