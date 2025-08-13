Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija, letele flaše, kamenje i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 12 minuta
Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija…

Na Trgu Nikole Pašića u Vrbasu održavao se protest, a policijski kordon razdvajao je okupljene pristalice Srpske napredne stranke i demonstrante. I u Bačkoj Palanci je protest u znak, kako je saopšteno, podrške napadnutom sugrađaninu, a kordoni su razdvajali demonstrante od pristalica SNS.

U Bačkoj Palanci došlo je do incidenata, kada su poletela jaja, petarde i drugi predmeti. I u Vrbasu lete flaše i kamenje. Pristalice SNS stoje ispred svojih prostorija i u jednom trenutku su uperile vatromet u demonstrante koji su se tu okupili. "Novosti" su objavile da je jednog od pristalica SNS, Velibora Eraka, u Bačkoj Palanci kamen pogodio u glavu, zbog čega mu je pružena medicinska pomoć. U Bačkoj Palanci protest je završen oko 22 sata, dok je u Vrbasu i oko
Srpska napredna strankaSNSBačkaBačka PalankažandarmerijaVrbas

Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija…

Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija, letele flaše, kamenje i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 12 minuta
