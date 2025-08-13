„Eskalirao haos u Srbiji, napad Vučićevih pristalica“: Regionalni mediji o protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Danas pre 1 sat  |  S. D.
„Eskalirao haos u Srbiji, napad Vučićevih pristalica“: Regionalni mediji o protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Pristalice Srpske napredne stranke napale su sinoć građane na protestima u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

Naprednjaci su mirno okupljene građane gađali kamenicama, pirotehničkim sredstvima, kao i ledenim flašama, piše danas Slobodna Bosna o događajima u Srbiji. Portal u tekstu s naslovom „Potpuni haos u Srbiji: Dramatična noć u dva grada, u sukobu demonstranata i Vučićevih pristalica ima povređenih, oglasila se policija…“ dodaje da su beogradski studenti pozvali na okupljanje ispred Pravnog fakulteta dok su novosadski studenti pozvali na okupljanje ispred prostorija
Cenzolovka pre 21 minuta
Nova pre 46 minuta
Novi magazin pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Glas Šumadije pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Nedeljnik pre 2 sata
Ključne reči

BosnaSrpska napredna strankaNaprednjaciBačkaBačka PalankaVrbas

