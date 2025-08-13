„Eskalirao haos u Srbiji, napad Vučićevih pristalica“: Regionalni mediji o protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Pristalice Srpske napredne stranke napale su sinoć građane na protestima u Bačkoj Palanci i Vrbasu.

Naprednjaci su mirno okupljene građane gađali kamenicama, pirotehničkim sredstvima, kao i ledenim flašama, piše danas Slobodna Bosna o događajima u Srbiji. Portal u tekstu s naslovom „Potpuni haos u Srbiji: Dramatična noć u dva grada, u sukobu demonstranata i Vučićevih pristalica ima povređenih, oglasila se policija…“ dodaje da su beogradski studenti pozvali na okupljanje ispred Pravnog fakulteta dok su novosadski studenti pozvali na okupljanje ispred prostorija