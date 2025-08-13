Slobodni univerzitet: Da li je ovakav gradonačelnik dostojan Niša?

Građani Niša, grada sa duboko urezanim vrednostima slobode, časti i dostojanstva, poslednjih dana doživljavaju nešto što prevazilazi granice političke kulture i elementarnog poštovanja.

Umesto da vodi dijalog i traži rešenja, gradonačelnik, Dragoslav Pavlović, upušta se u opasne i uvredljive izjave, nazivajući svoje sugrađane ustašama, dok stoji u društvu osobe osuđene za napad na studenta koji je nosio antifašističku majicu, navodi se u saopštenju Slobodnog univerziteta u Nišu. Saopštenje prenosimo u celosti: Takav rečnik je ne samo sramotan, već i duboko neprihvatljiv, posebno u gradu kao što je Niš, gradu stradalniku, u kome je u vreme Drugog