Slobodni univerzitet: Da li je ovakav gradonačelnik dostojan Niša?

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Slobodni univerzitet: Da li je ovakav gradonačelnik dostojan Niša?

Građani Niša, grada sa duboko urezanim vrednostima slobode, časti i dostojanstva, poslednjih dana doživljavaju nešto što prevazilazi granice političke kulture i elementarnog poštovanja.

Umesto da vodi dijalog i traži rešenja, gradonačelnik, Dragoslav Pavlović, upušta se u opasne i uvredljive izjave, nazivajući svoje sugrađane ustašama, dok stoji u društvu osobe osuđene za napad na studenta koji je nosio antifašističku majicu, navodi se u saopštenju Slobodnog univerziteta u Nišu. Saopštenje prenosimo u celosti: Takav rečnik je ne samo sramotan, već i duboko neprihvatljiv, posebno u gradu kao što je Niš, gradu stradalniku, u kome je u vreme Drugog
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Slobodni univerzitet u Nišu: Da li je ovakav gradonačelnik dostojan Niša?

Slobodni univerzitet u Nišu: Da li je ovakav gradonačelnik dostojan Niša?

Jug press pre 1 sat
Slobodni univerzitet Niš: Gradonačelnik Pavlović uvredio sugrađane nazivajući ih „ustašama“

Slobodni univerzitet Niš: Gradonačelnik Pavlović uvredio sugrađane nazivajući ih „ustašama“

Rešetka pre 1 sat
Slobodni univerzitet u Nišu osudio gradonačelnika jer je demonstrante nazvao ustašama

Slobodni univerzitet u Nišu osudio gradonačelnika jer je demonstrante nazvao ustašama

N1 Info pre 2 sata
Ekipa N1 i urednik Mašine pogođeni kamenjem i zaleđenom flašom, policija posmatrala

Ekipa N1 i urednik Mašine pogođeni kamenjem i zaleđenom flašom, policija posmatrala

Cenzolovka pre 2 sata
Studenti objavili snimak na kojem gradonačelnik Niša građanima skandira da su „ustaše“: Okupljanje večeras ispred policije…

Studenti objavili snimak na kojem gradonačelnik Niša građanima skandira da su „ustaše“: Okupljanje večeras ispred policije (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Da li je policija samu sebe ukinula u Vrbasu? Pukovnica MUP u penziji o incidentima ispred SNS-a, tvrdi da su jučerašnji…

Da li je policija samu sebe ukinula u Vrbasu? Pukovnica MUP u penziji o incidentima ispred SNS-a, tvrdi da su jučerašnji prizori nastavak policijskog sunovrata

Nova pre 3 sata
„Eskalirao haos u Srbiji, napad Vučićevih pristalica“: Regionalni mediji o protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

„Eskalirao haos u Srbiji, napad Vučićevih pristalica“: Regionalni mediji o protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

Sukob demonstranata i pristalica SNS-a u Novom Sadu: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane (VIDEO)

Sukob demonstranata i pristalica SNS-a u Novom Sadu: Ispaljena pirotehnička sredstva na građane (VIDEO)

Danas pre 26 minuta
Dačić: Povređen policajac ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu

Dačić: Povređen policajac ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu

Danas pre 6 minuta
Žandarmerija zaustavila građane koji su krenuli ka prostorijama SNS-a na Novom Beogradu, bačena baklja na demonstrante

Žandarmerija zaustavila građane koji su krenuli ka prostorijama SNS-a na Novom Beogradu, bačena baklja na demonstrante

Danas pre 46 minuta
Niš zasluđuje više od gradonačelnika koji svoje sugrađane naziva „ustašama“: Slobodni univerzitet pita da li je Dragoslav…

Niš zasluđuje više od gradonačelnika koji svoje sugrađane naziva „ustašama“: Slobodni univerzitet pita da li je Dragoslav Pavlović dostojan funkcije

Danas pre 46 minuta
„Dodik je beskrupulozan makijavelista kojeg podržava Vučić“: Predsednik RS otkupio zatvorsku kaznu za 18.000 evra…

„Dodik je beskrupulozan makijavelista kojeg podržava Vučić“: Predsednik RS otkupio zatvorsku kaznu za 18.000 evra, problematičan drugi deo presude

Danas pre 31 minuta