Slobodni univerzitet Niš: Gradonačelnik Pavlović uvredio sugrađane nazivajući ih „ustašama“

Slobodni univerzitet Niš optužio je danas gradonačelnika Dragoslava Pavlovića za, kako navode, „opasne i uvredljive izjave“ kojima je tokom nedavnih protesta ispred sedišta Srpske napredne stranke u Nišu građane nazivao „ustašama“.

U saopštenju podsećaju da je Pavlović to učinio dok je bio u društvu osobe osuđene za napad nožem na studenta koji je nosio antifašističku majicu, te ocenjuju da takvo ponašanje „prevazilazi granice političke kulture i elementarnog poštovanja“. „Takav rečnik je posebno sramotan u gradu stradalniku, u kojem su tokom Drugog svetskog rata streljane hiljade ljudi na Bubnju i u kojem postoji memorijalni muzej u zgradi nekadašnjeg koncentracionog logora – večni podsetnik