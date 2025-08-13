„Kralj kriptovaluta“ Do Kvon priznao krivicu po dve američke optužnice

Do Kvon (33), južnokorejski preduzetnik u oblasti kriptovaluta, koji stoji iza dve digitalne valute čiji je pad 2022. godine izazvao procenjeni gubitak od 40 milijardi dolara, danas je priznao krivicu po dve američke optužnice za zaveru radi prevare i elektronske prevare, prenosi Rojters.

Do Kvon, suosnivač kompanije Terraform Labs sa sedištem u Singapuru, koji je razvio valute TerraUSD i Luna, izjasnio se krivim na ročištu u Njujorku, u Sjedinjenim Američkim Državama, pred okružnim sudijom Polom Engelmajerom. Crna Gora je Do Kvona krajem prošle godine izručila američkim vlastima. U Podgorici je uhapšen u martu 2023. godine. On se u januaru izjasnio nevinim po devet tačaka optužnice koje su ga teretile za prevaru hartijama od vrednosti, elektronsku