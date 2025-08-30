Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Blic pre 2 sata
Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Nemačka policija uhapsila je Iračanina osumnjičenog za smrt devojke (16) koju je udario teretni voz na železničkoj stanici u gradu Fridland u pokrajini Donja Saksonija, preneli su danas nemački mediji.

U početku je policija pretpostavila da je reč o nesreći, ali je u istrazi došlo do preokreta kada su pronađeni jasni tragovI DNK uhapšenog Iračanina na desnom ramenu stradale devojke, preneo je Bild. Iračanin je osumnjičen da je 11. avgusta namerno gurnuo tinejdžerku pod teretni voz koji je ulazio u stanicu, saopštilo je tužilaštvo. - Našli smo značajne količine DNK osumnjičenog na devojčinom ramenu, tako da to isključuje mogućnost da ju je on samo dodirnuo. U
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uhapšen Iračanin osumnjičen da je gurnuo devojku pod voz: Stravičan zločin šokirao Nemačku

Uhapšen Iračanin osumnjičen da je gurnuo devojku pod voz: Stravičan zločin šokirao Nemačku

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoNemačka

Svet, najnovije vesti »

Sablasni fenomen: Senzacionalno otkriće naučnika: "Emitujemo vidljivu svetlost koja nestaje kad umremo"

Sablasni fenomen: Senzacionalno otkriće naučnika: "Emitujemo vidljivu svetlost koja nestaje kad umremo"

Blic pre 30 minuta
Portugal - zemlja na večnoj straži ivice Evrope: Retko koja država na planeti može da se pohvali da svoje granice nije menjala…

Portugal - zemlja na večnoj straži ivice Evrope: Retko koja država na planeti može da se pohvali da svoje granice nije menjala čak 776 godina

Kurir pre 24 minuta
Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Blic pre 2 sata
Ukrajinci uništili strateške mostove: Rusi znato oštećeni pomoću dronova i sakrivenih mina

Ukrajinci uništili strateške mostove: Rusi znato oštećeni pomoću dronova i sakrivenih mina

Blic pre 2 sata
Pezeškijan: Iran će pružiti snažan otpor u slučaju napada Izraela i SAD

Pezeškijan: Iran će pružiti snažan otpor u slučaju napada Izraela i SAD

Blic pre 3 sata