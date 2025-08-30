Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Nemačka policija uhapsila je Iračanina osumnjičenog za smrt devojke (16) koju je udario teretni voz na železničkoj stanici u gradu Fridland u pokrajini Donja Saksonija, preneli su danas nemački mediji.

U početku je policija pretpostavila da je reč o nesreći, ali je u istrazi došlo do preokreta kada su pronađeni jasni tragovI DNK uhapšenog Iračanina na desnom ramenu stradale devojke, preneo je Bild. Iračanin je osumnjičen da je 11. avgusta namerno gurnuo tinejdžerku pod teretni voz koji je ulazio u stanicu, saopštilo je tužilaštvo. - Našli smo značajne količine DNK osumnjičenog na devojčinom ramenu, tako da to isključuje mogućnost da ju je on samo dodirnuo. U