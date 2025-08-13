Tabaković: Veća inflacija, manji rast BDP-a

Ekapija pre 1 sat
Tabaković: Veća inflacija, manji rast BDP-a

(Foto: Shutterstock/BalkansCat) Inflacija u Srbiji u narednim mesecima biće iznad projekcije Narodne banke Srbije, a rast bruto domaćeg proizvoda biće manji od očekivanog, izjavila je guvernerka NBS) Jorgovanka Tabaković na prezentaciji mesečnog izveštaja o inflaciji.

Ona je navela da je međugodišnja inflacija u jul iznosila 4,9%, što je iznad cilja NBS da bude 3%, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 %. Kako je kazala, veći rast inflacije najvećim delom je posledica poskupljenja voća čije cene su u julu bile više za 36% u odnosu na prethodni mesec. Nepovoljne vremenske prilike, mraz u proleće a suša u junu, doprinele su, kako je kazala guvernerka, da prinosi voća budu manji, a cene značajno veće, pa NBS zajedno sa nadležnim
