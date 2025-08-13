Austrijski kancelar u Srbiji: Svečani doček za Kristijana Štokera ispred Palate Srbija i sastanci sa Macutom i Vučićem

Kancelar Austrije Kristijan Štoker boravi u poseti Srbiji.

Njega je ispred Palate Srbija dočekao premijer Đuro Macut, nakon čega je usledio sastanak Macuta i Štokera, kao i plenarni sastanak delegacija dve vlade. Štoker je održao sastanak i sa predsednikom Aleksandrom Vučiće, nakon čega su se oni zajendo obratili medijima. Tanjug/Vladimir Sporčić 13.00 Obraćanje Kristijana Štokera A ustrijski kancelar Kristijan Štoker je rekao da Srbija i Austrija nisu samo povezane zajedničkom istorijom nego da postoje snažne ljudske