Inflacija ubrzala u julu na 4,9 odsto, Tabaković: Međugodišnji rast cena voća iznosio oko 36 odsto

Inflacija u junu je ubrazala na 4,6 odsto, a potom u julu na 4,9 odsto, dok će se međugodišnja inflacija u ostatku godine, prema novoj projekciji Narodne banke Srbije, kretati u gornjoj granici dozvoljenog odstupanja od cilja koji iznosi tri odsto plus-minus 1,5 odsto, rekla je danas guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković.

Ona je na predstavljanju avgustovskog izveštaja o inflaciji rekla da je međugodišnji rast cena voća u julu iznosio oko 36 odsto i da je samo po tom osnovu međugodišnja inflacija u julu bila viša za 0,5 procentnih poena u odnosu na april. Kretanja cene voća u prethodnim mesecima jesu vrlo značajna, a Tabaković kaže da su pod uticajem nepovoljnih vremenskih prilika, mraza tokom proleća i suše tokom juna, prinosi mnogih voćnih kultura mnogo niži od uobičajenih, a