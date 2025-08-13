Inflacija ubrzala u julu na 4,9 odsto, Tabaković: Međugodišnji rast cena voća iznosio oko 36 odsto

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Inflacija ubrzala u julu na 4,9 odsto, Tabaković: Međugodišnji rast cena voća iznosio oko 36 odsto

Inflacija u junu je ubrazala na 4,6 odsto, a potom u julu na 4,9 odsto, dok će se međugodišnja inflacija u ostatku godine, prema novoj projekciji Narodne banke Srbije, kretati u gornjoj granici dozvoljenog odstupanja od cilja koji iznosi tri odsto plus-minus 1,5 odsto, rekla je danas guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković.

Ona je na predstavljanju avgustovskog izveštaja o inflaciji rekla da je međugodišnji rast cena voća u julu iznosio oko 36 odsto i da je samo po tom osnovu međugodišnja inflacija u julu bila viša za 0,5 procentnih poena u odnosu na april. Kretanja cene voća u prethodnim mesecima jesu vrlo značajna, a Tabaković kaže da su pod uticajem nepovoljnih vremenskih prilika, mraza tokom proleća i suše tokom juna, prinosi mnogih voćnih kultura mnogo niži od uobičajenih, a
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

NBS: Inflacija će u 2026. godini iznositi četiri odsto

NBS: Inflacija će u 2026. godini iznositi četiri odsto

Biznis.rs pre 5 minuta
Tabaković: Inflacija iznad očekivanja, BDP raste sporije

Tabaković: Inflacija iznad očekivanja, BDP raste sporije

Serbian News Media pre 1 sat
Tabaković: Inflacija do kraja godine iznad projekcije NBS, a manji rast BDP-a

Tabaković: Inflacija do kraja godine iznad projekcije NBS, a manji rast BDP-a

Nedeljnik pre 2 sata
Veleprodajne cene u Nemačkoj porasle u julu za 0,5 odsto međugodišnje

Veleprodajne cene u Nemačkoj porasle u julu za 0,5 odsto međugodišnje

Blic pre 2 sata
Inflacija u julu ubrzala, voće drastično poskupelo

Inflacija u julu ubrzala, voće drastično poskupelo

Biznis i finansije pre 2 sata
Tabaković: Inflacija do kraja godine biće oko gornje granice cilja

Tabaković: Inflacija do kraja godine biće oko gornje granice cilja

Politika pre 2 sata
Tabaković: Inflacija do kraja godine iznad projekcije NBS, a manji rast BDP-a

Tabaković: Inflacija do kraja godine iznad projekcije NBS, a manji rast BDP-a

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićNBSNarodna BankaInflacijaNarodna Banka Srbijeklimatske promene i poljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Španski san: Kako kupiti stan na obali za 60.000 evra

Španski san: Kako kupiti stan na obali za 60.000 evra

Kamatica pre 15 minuta
Starlink mini kao alternativni izvor interneta u poslovnim avionima

Starlink mini kao alternativni izvor interneta u poslovnim avionima

Tango Six pre 15 minuta
NBS: Inflacija će u 2026. godini iznositi četiri odsto

NBS: Inflacija će u 2026. godini iznositi četiri odsto

Biznis.rs pre 5 minuta
Lokalne samouprave Novog Pazara, Sjenice i Tutina među najvećim dužnicima za struju

Lokalne samouprave Novog Pazara, Sjenice i Tutina među najvećim dužnicima za struju

Sandžak press pre 5 minuta
Bolovanje i plata: Kada je zarada 100 odsto, a kada se umanjuje?Ovo su osnovna pravila

Bolovanje i plata: Kada je zarada 100 odsto, a kada se umanjuje?Ovo su osnovna pravila

Blic pre 16 minuta