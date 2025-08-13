Temperatura do 38 stepeni, na snazi upozorenje na toplotni talas

U Nišu se očekuje pravi letnji žar – jutarnja temperatura biće oko 21 stepen, dok će dnevni maksimum dostići oko 37 stepeni.

Vetar će biti slab do umeren istočni, ali to neće doneti značajnije osveženje. Meteorolozi upozoravaju da će toplotni talas potrajati najmanje do kraja sedmice, tačnije do 17. avgusta, sa maksimalnim dnevnim temperaturama između 34 i 38 stepeni, dok će u pojedinim mestima lokalno biti i viša. Lekari savetuju da se u ovakvim uslovima izbegava boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, od 10 do 17 časova, da se unosi dovoljno tečnosti i nosi lagana odeća, dok se