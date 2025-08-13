Temperatura do 38 stepeni, na snazi upozorenje na toplotni talas

Glas juga pre 2 sata
Temperatura do 38 stepeni, na snazi upozorenje na toplotni talas

U Nišu se očekuje pravi letnji žar – jutarnja temperatura biće oko 21 stepen, dok će dnevni maksimum dostići oko 37 stepeni.

Vetar će biti slab do umeren istočni, ali to neće doneti značajnije osveženje. Meteorolozi upozoravaju da će toplotni talas potrajati najmanje do kraja sedmice, tačnije do 17. avgusta, sa maksimalnim dnevnim temperaturama između 34 i 38 stepeni, dok će u pojedinim mestima lokalno biti i viša. Lekari savetuju da se u ovakvim uslovima izbegava boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, od 10 do 17 časova, da se unosi dovoljno tečnosti i nosi lagana odeća, dok se
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Evo zašto nas RHMZ „laže“ koliko ima stepeni u Srbiji: Jave da će biti 37 stepeni, a ljudi izmere 40+

Evo zašto nas RHMZ „laže“ koliko ima stepeni u Srbiji: Jave da će biti 37 stepeni, a ljudi izmere 40+

Nova pre 2 minuta
Letnja žega se pojačava, oprez zbog visokih temperatura

Letnja žega se pojačava, oprez zbog visokih temperatura

RTS pre 2 sata
VREME DANAS: Sunčano i veoma toplo

VREME DANAS: Sunčano i veoma toplo

Nedeljnik pre 3 sata
Upozorenje na toplotni talas od srede do nedelje (13.-17. avgusta)

Upozorenje na toplotni talas od srede do nedelje (13.-17. avgusta)

Pressek pre 2 sata
Danas još toplije u Sremskoj Mitrovici: Povećan rizik od požara

Danas još toplije u Sremskoj Mitrovici: Povećan rizik od požara

Ozon pre 3 sata
Vremenska prognoza za sredu, 13. avgust: Danas sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom

Vremenska prognoza za sredu, 13. avgust: Danas sunčano i veoma toplo sa slabim vetrom

Novi magazin pre 3 sata
Ovi delovi Srbije danas će biti "u crvenom": Rhmz izdao upozorenje zbog vrućine, na snazi dva meteo-alarma

Ovi delovi Srbije danas će biti "u crvenom": Rhmz izdao upozorenje zbog vrućine, na snazi dva meteo-alarma

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija…

Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija, letele flaše, kamenje i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 12 minuta
RHMZ: Delovi Srvije pod crvenim meteo alarmom, veoma opasno vreme

RHMZ: Delovi Srvije pod crvenim meteo alarmom, veoma opasno vreme

NIN pre 12 minuta
Jednoglasna akvizicija vredna 2,5 milijardi dolara: Softverska industrija i osiguranje u novom dobijaju novi zamah

Jednoglasna akvizicija vredna 2,5 milijardi dolara: Softverska industrija i osiguranje u novom dobijaju novi zamah

Blic pre 7 minuta
(Video) Brat i sestra mašu srcem srpkom helikopteru u Crnoj Gori: Dečak skače i tapše od sreće, komentari se nižu: "Ova scena…

(Video) Brat i sestra mašu srcem srpkom helikopteru u Crnoj Gori: Dečak skače i tapše od sreće, komentari se nižu: "Ova scena me je uništila!"

Blic pre 7 minuta
Evo zašto nas RHMZ „laže“ koliko ima stepeni u Srbiji: Jave da će biti 37 stepeni, a ljudi izmere 40+

Evo zašto nas RHMZ „laže“ koliko ima stepeni u Srbiji: Jave da će biti 37 stepeni, a ljudi izmere 40+

Nova pre 2 minuta