Vreme pre 55 minuta
Zaleđena Srbija: Prestanak snega uz mraz do -10, u Beogradu izmene u prevozu

U Srbiji veoma hladno, uz postepeno razvedravanje i jenjavanje padavina. Najniža temperatura od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni

U zemlji se danas očekuje ledeni dan uz postepeni prestanak snežnih padavina. Razvedravanje će početi ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura kretaće se od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni. U Beogradu će ujutro padati sneg, a zatim se očekuje prestanak padavina. Temperatura
Danas pre 26 minuta
Dnevnik pre 26 minuta
Glas Zapadne Srbije pre 20 minuta
RTS pre 11 minuta
Euronews pre 16 minuta
RTV pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
N1 Info pre 20 minuta
Radio 021 pre 36 minuta
Bloomberg Adria pre 26 minuta
Danas pre 16 minuta
N1 Info pre 6 minuta