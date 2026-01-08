Zaleđena Srbija: Prestanak snega uz mraz do -10, u Beogradu izmene u prevozu

U Srbiji veoma hladno, uz postepeno razvedravanje i jenjavanje padavina. Najniža temperatura od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni

U zemlji se danas očekuje ledeni dan uz postepeni prestanak snežnih padavina. Razvedravanje će početi ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura kretaće se od -8 do -2, lokalno i do -10, a najviša dnevna od -4 do 0 stepeni. U Beogradu će ujutro padati sneg, a zatim se očekuje prestanak padavina. Temperatura