Niški naprednjaci o sinoćnjem protestu: Njihova namera da putem nasilja dođu na vlast

Niški studenti su sinoć, nakon protesta u Vrbasu i Bačkoj Palanci, pozvali građane Niša da se okupe ispred prostorija Srpske napredne stranke.

Na protestu je bilo policije, ali i članova SNS-a, koji su se okupili kako bi, navode, štitili prostorije. Poverenik Gradskog odbora SNS-a u Nišu i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, kao i drugi visoki funkcioneri i direktori javnih preduzeća, takođe su se okupili ispred prostorija svoje stranke. Iako su studenti pozvali građane na okupljanje, Pavlović je istakao da to nije bila akcija studenata, već onih koji, kako navodi, žele nasilno da dođu do vlasti.