Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka
Studenti u blokadi i rukovodstvo Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku saopštili su da je posle "intezivnih razgovora" nastavnika i studenata postignut dogovor o održavanju ispitnog roka na tom fakultetu. "Na ovaj način fakultet u režimu blokade nastavlja da obavlja svoju osnovnu delatnost, dok studenti zadržavaju svoje pravo na slobodno obrazovanje, slobodu mišljenja i izražavanja i lični napredak", navodi se u saopštenju koje su potpisali rukovodstvo FTN-a i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

FTN u Čačku: Postignut dogovor o ispitnom roku, protest studenata se nastavlja

FTN u Čačku: Postignut dogovor o ispitnom roku, protest studenata se nastavlja

Serbian News Media pre 1 sat
Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka

Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka

Nova pre 1 sat
Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka

Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Politika, najnovije vesti »

Direktor policije: Simpatizeri SNS nisu išli da napadaju, istina samo jedna - neko došao da napadne prostorije SNS

Direktor policije: Simpatizeri SNS nisu išli da napadaju, istina samo jedna - neko došao da napadne prostorije SNS

N1 Info pre 29 minuta
Vasiljević: U Vrbasu i Bačkoj Palanci povređeno više od 70 osoba, među njima i 16 policajaca

Vasiljević: U Vrbasu i Bačkoj Palanci povređeno više od 70 osoba, među njima i 16 policajaca

Insajder pre 5 minuta
Grbović: Razgovori o jedinstvenoj listi dolaze na kraju, a prioritet je uspostavljanje mehanizma protiv izborne krađe

Grbović: Razgovori o jedinstvenoj listi dolaze na kraju, a prioritet je uspostavljanje mehanizma protiv izborne krađe

Danas pre 5 minuta
Direktor policije o Vrbasu i Bačkoj Palanci: „Namera sukoba sa pristalicama SNS“

Direktor policije o Vrbasu i Bačkoj Palanci: „Namera sukoba sa pristalicama SNS“

Nedeljnik pre 40 minuta
RSE: Srbija tajno širi kineski sistem nadzora uprkos upozorenjima EU

RSE: Srbija tajno širi kineski sistem nadzora uprkos upozorenjima EU

Vreme pre 24 minuta