U Srbiji 13 aktivnih požara - lokalizovano više od 180 za 24 sata

N1 Info pre 47 minuta  |  RTS
U Srbiji 13 aktivnih požara - lokalizovano više od 180 za 24 sata

Trenutno je 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru na teritoriji Srbije, izjavio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković.

Ističe da je u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180 požara. Tokom cele noći vatrogasne ekipe dežurale su zbog požara u Kostolu kod Kladova, gde je juče izbio veliki požar koji je lokalizovan. Kako javlja RTS, trenutno nema većih problema, a u toku je sastanak u Opštini Kladovo na kojem će biti odlučeno da li će biti ukinuta vanredna situacija proglašena na delu teritorije te opštine. Predsednik Opštine Kladovo Saša Nikolić izjavio je danas da je požar u
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Milenković: 13 aktivnih požara u Srbiji, lokalizavano više od 180 za 24 sata

Milenković: 13 aktivnih požara u Srbiji, lokalizavano više od 180 za 24 sata

RTV pre 1 sat
U Srbiji 13 aktivnih požara, za 24 sata lokalizovano više od 180

U Srbiji 13 aktivnih požara, za 24 sata lokalizovano više od 180

Danas pre 42 minuta
Požari pod kontrolom: 13 i dalje aktivno, više od 180 lokalizovano

Požari pod kontrolom: 13 i dalje aktivno, više od 180 lokalizovano

Nedeljnik pre 22 minuta
U Srbiji aktivno 13 požara, najkritičnije bilo u Kladovu: Apel građanima, kazne pljušte i do 300.000 dinara

U Srbiji aktivno 13 požara, najkritičnije bilo u Kladovu: Apel građanima, kazne pljušte i do 300.000 dinara

Blic pre 52 minuta
Trinaest aktivnih požara u Srbiji, lokalizovano više od 180 za 24 sata

Trinaest aktivnih požara u Srbiji, lokalizovano više od 180 za 24 sata

RTS pre 1 sat
Nikolić: Požar u Kladovu lokalizovan, vatrogasno-spasilačke ekipe rade kontrolu žarišta

Nikolić: Požar u Kladovu lokalizovan, vatrogasno-spasilačke ekipe rade kontrolu žarišta

Euronews pre 42 minuta
Trinaest aktivnih požara u Srbiji

Trinaest aktivnih požara u Srbiji

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSvanredna situacijaKladovopožar

Društvo, najnovije vesti »

Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija…

Nemiri u Bačkoj Palanci i Vrbasu, ima povređenih: Policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS, stigla i Žandarmerija, letele flaše, kamenje i pirotehnika (foto/video)

Blic pre 12 minuta
RHMZ: Delovi Srvije pod crvenim meteo alarmom, veoma opasno vreme

RHMZ: Delovi Srvije pod crvenim meteo alarmom, veoma opasno vreme

NIN pre 12 minuta
Jednoglasna akvizicija vredna 2,5 milijardi dolara: Softverska industrija i osiguranje u novom dobijaju novi zamah

Jednoglasna akvizicija vredna 2,5 milijardi dolara: Softverska industrija i osiguranje u novom dobijaju novi zamah

Blic pre 7 minuta
(Video) Brat i sestra mašu srcem srpkom helikopteru u Crnoj Gori: Dečak skače i tapše od sreće, komentari se nižu: "Ova scena…

(Video) Brat i sestra mašu srcem srpkom helikopteru u Crnoj Gori: Dečak skače i tapše od sreće, komentari se nižu: "Ova scena me je uništila!"

Blic pre 7 minuta
Alarmantno na Savskom keju: Policija vukla baku od 80 godina, građani na sve načine sprečavaju kopanje VIDEO

Alarmantno na Savskom keju: Policija vukla baku od 80 godina, građani na sve načine sprečavaju kopanje VIDEO

Nova pre 12 minuta